Weiterführende Schulen in Viersen Realschule und Gesamtschule öffnen ihre Türen

Es ist eine wichtige Entscheidung für Eltern, erst recht aber für die Kinder: Auf welche Schule soll mein Kind nach der Grundschule gehen? Unsere Redaktion stellt in einer Serie alle weiterführenden Schulen in Viersen vor. Zum Auftakt erschien am Freitag das Clara-Schumann-Gymnasium in Dülken. In der kommenden Woche werden auch das Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, das Albertus-Magnus-Gymnasium, die Johannes-Kepler-Realschule und die Max-von-der-Grün-Schule in Süchteln vorgestellt.