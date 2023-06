Schule in Viersen Bürgerentscheid: Mehr als 5.700 Stimmzettel angefordert

Auch die Parteien weisen die Anschuldigung entschieden zurück. „Wir können mit Sicherheit und Nachdruck sagen, dass die Verwaltung uns keine Unterlagen im Vorfeld des Bürgerentscheids übermittelt hat und wir auch keine Kenntnisse über den Inhalt hatten“, sagt Stephan Seidel (CDU). „Einen unlauteren Wettbewerb innerhalb eines Bürgerentscheides lehnen wir auch vehement ab.“ Frank a Campo, schulpolitischer Sprecher der FDP, sagt: „Die Argumente der Quartierkids werden von diesen seit rund einem Jahr auf allen Kanälen verbreitet. Es wäre verwunderlich, wenn CDU, SPD und FDP diese nicht kennten. Und natürlich haben wir uns ,gezielt Gegenargumente‘ überlegt - das ist die Grundlage jeder rationalen Debatte!“ So verwies beispielsweise die CDU auf das hohe Kostenpotenzial bei einer Erweiterung des Zweitstandortes an der Krefelder Straße, „das manchmal nicht berücksichtigt wurde in der Argumentation“, so Seidel.