Digitalisierung an Schulen in Viersen Klassenräume werden bis Ende 2025 voll digital

Es war wohl einer der schnellstbehandelten Anträge in der jüngeren Viersener Geschichte: Am 20. Januar 2022 beantragte die CDU, dass die Stadt Viersen bei der IT-Ausstattung an Schulen schneller werden müsse. Fünf Tage später stimmte der Schulausschuss zu, dass die Stadt ein entsprechendes Konzept erarbeiten soll. Und kurz darauf stockte die Politik bei den Haushaltsberatungen die Gelder deutlich auf, die in die Digitalisierung der Viersener Schulen fließen sollten. Damit gelingt nun bis Ende 2025 das, was ursprünglich erst 2029 geschafft worden wäre: Die Vollausstattung aller Schulräume mit digitalen Präsentationsmedien.