Bildung in Viersen Jetzt offiziell: Primus-Schulversuch wird nicht verlängert

Der Viersener Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig festgestellt, dass der Bürgerentscheid für eine Verlängerung des Primus-Schulversuchs keinen Erfolg hatte. Damit ist jetzt offiziell, dass die Primus-Schule in Dülken in zehn Jahren schließen wird und in diesem Jahr zum letzten Mal Erstklässler aufgenommen wurden. Zugleich macht der Ratsbeschluss den Weg für die geplante Neuordnung der Dülkener Grundschullandschaft frei: Das Gebäude der Primusschule an der Kettelerstraße soll künftig als Dependance der der Gemeinschaftsgrundschule Dülken mitgenutzt werden.