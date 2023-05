Bildung in Viersen Initiative bereitet Primus-Bürgerentscheid vor

Allerdings bleiben die Hürden für die direkte Demokratie in Viersen hoch. So werden zwar alle Wahlberechtigten über den anstehenden Bürgerentscheid informiert, der Stimmzettel muss aber extra angefordert werden. Er liegt nicht direkt dem Informationsbrief bei. So ist es in der Hauptsatzung der Stadt Viersen geregelt.