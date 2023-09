Bildung in Viersen Hauptschule Süchteln feiert ihre Umbenennung in Max-von-der-Grün-Schule

Der 2005 verstorbene Schriftsteller engagierte sich für eine wertschätzende und tolerante Gesellschaft, und genau das will die Süchtelner Hauptschule vermitteln. Aber nicht nur dies war ein Grund zum Feiern. Zeitgleich erhielt die Schule die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Die stellvertretende Schulleiterin Nicole Stutz betonte in ihrer Ansprache, wie wichtig es der Schule sei, im Geist von Max von der Grün zu handeln und eine Schule zu gestalten, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Persönlichkeiten formt, die sich mit einer klaren Haltung gegen Ausgrenzung und für Menschlichkeit und Toleranz in der Gesellschaft einsetzen. „Die Verleihung des Titels am Tage unserer Umbenennung soll uns auch daran erinnern, dass Bildung ein wichtiger Schlüssel zur Veränderung ist“, sagte Stutz. Gutes und menschliches Miteinander fördern und das Beste geben, um Schule zu einem Ort des Zusammenhalts und der Courage zu machen, seien die Ziele, fügt sie an.