Auszeichnung in Viersen Anne-Frank-Gesamtschule ist jetzt „Fairtrade School“

Der Einsatz für eine faire Welt hat an der Gesamtschule Tradition. Schon 2006 war der Fairtrade-Gedanke präsent. Zunächst lag der Fokus darauf, Kinder und Jugendliche in Südamerika durch Spendenaktionen oder den Verkauf von fairen Produkten zu unterstützen. Seit mehr als 15 Jahren engagieren sich der Schulverein und die dazugehörige Arbeitsgemeinschaft „Arbolitos de la Esperanza“ für das Kinderhaus „Árbol“ in Quito, Ecuador.