Bildung in Viersen Frist für OGS-Anmeldung läuft bald ab

Aktuell bietet die Stadt Viersen an einem Dutzend Grundschul-Standorten insgesamt knapp 1.340 OGS-Plätze an, im kommenden Schuljahr sollen es 1.473 sein: An der Gemeinschaftsgrundschule Dülken werden eine und an der Körnerschule zwei zusätzliche Betreuungsgruppen eingerichtet. An der Paul-Weyers-Schule, Standort Dülken, werden die viereinhalb Betreuungsgruppen um weitere eineinhalb auf sechs erweitert. An der Albert-Schweitzer-Schule wird das OGS-Angebot um eine halbe Gruppe ausgebaut.