Bildung in Viersen-Boisheim Schöner lernen – die sanierte Dependance der Paul-Weyers-Schule

Die aus dem Jahr 1967 stammende Dependance in Boisheim war in die Jahre gekommen. Wie dringend die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten waren, die zeitgleich energetische Optimierungen mitbrachten, verdeutlichte Stieger-Becker in ihrer Begrüßungsrede anlässlich der Wiedereröffnung. „Als ich 1990 hier anfing, waren die Toiletten schon in einem schlechten Zustand. Neun Jahre später, als ich Schulleiterin war, stellte ich einen Antrag, die sanitären Anlagen zu verbessern. Jetzt, 25 Jahre später, ist es passiert“, sagte Stieger-Becker, was herzliches Lachen und spontanen Applaus auslöste. So manche Eltern, die zur Einweihung kamen, erinnerten sich noch an die „ekligen und stinkenden Toiletten, mit ihrem klemmenden Türen und den Moniereisen über den einzelnen Zellen, so dass man sich wie gefangen vorkam, wenn die Tür mal wieder schwer aufging“, wie es eine Mutter zusammenfasste, die selbst in den 1970er-Jahren die Grundschule besuchte. Davon ist man nun weit entfernt.