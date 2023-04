Grüne Aussagen zur Primusschule „Das ist reine Stimmungsmache“

Hart in der Sache und scharf im Ton hat der Schulausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag die Weichen für die neue Grundschullandschaft in Dülken gestellt. Nach dem Ratsbeschluss, den Schulversuch Primus auslaufen zu lassen, empfiehlt der Schulausschuss mit breiter Mehrheit, zum 1. August 2024 einen unbefristeten zweizügigen Teilstandort der Gemeinschaftsgrundschule Dülken im Gebäude der Primusschule einzurichten. Der Beschluss steht allerdings unter dem Vorbehalt des Ergebnisses des geplanten Bürgerentscheids zur Verlängerung des Schulversuchs. „Sollte der Bürgerentscheid erfolgreich sein, wird der Teilstandort der Gemeinschaftsgrundschule Dülken nicht gebildet“, heißt es wörtlich in dem Beschluss.