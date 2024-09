Plan in Nettetal Offener Ganztag soll für etliche Familien teurer werden

Ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer offenen Ganztagsbetreuung wird erst noch kommen. Doch für Plätze wurde in einigen Nettetaler Grundschulen schon seit einigen Jahren gesorgt: 2004 wurden welche an der Gemeinschaftsgrundschule Lobberich, eingerichtet, zwei Jahre später an der Katholischen Grundschule Lobberich sowie den Gemeinschaftsgrundschulen Breyell und Kaldenkirchen. 2019 kam die Katholische Grundschule Hinsbeck an die Reihe. Doch damit ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Im Schuljahr 2024/25 wird an der Katholischen Grundschule Kaldenkirchen ebenfalls ein OGS-Standort eingerichtet werden.