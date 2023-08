Schönere Schulen Welche Baumaßnahmen an den Schulen des Kreises Viersen laufen

Viersen · Von Herbst 2022 bis 2027. So lange laufen die Umbaumaßnahmen an den Schulen in Trägerschaft des Kreises Viersen. Wo wird was gemacht?

31.08.2023, 18:30 Uhr

So sehen die erneurten Fensteranlagen am Berufskolleg in Viersen auf der Heesstrasse aus. F oto: Kreis Viersen Foto: Kreis Viersen

Von Nikolaos Aslanidis

Die Berufskollegs und Förderschulen im Kreis Viersen werden definitiv schöner, wenn die Maßnahmen fertig sind. Wie schnell das im Einzelnen geht, hat der Leiter des Gebäudemanagements Jörg Papenkort jetzt im Kreisausschuss berichtet. Insgesamt sind acht Vergabepakete geschnürt worden. Im Einzelnen sieht das so aus: