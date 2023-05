Bildung im Kreis Viersen Hauptschulabschluss in neuer Form nachholen

Auf diese besonderen Bedürfnisse reagiert nun das Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein in dem Bildungsgang Abendrealschule. Der bereits seit vielen Jahren im Abendgymnasium erfolgreich durchgeführte Lehrgangstyp „Abitur-Online“ wird in ähnlicher Form, als „Projekt 60/40“ ab 7. August am Standort Viersen-Dülken angeboten: Man kann in einem neuartigen Lehrgang freier und flexibler seine Zeit einteilen: Präsenzunterricht an nur zwei Vormittagen pro Woche (60 Prozent) und selbständiges Lernen online (40 Prozent) werden verknüpft. Auf diese Weise können Erwachsene die Schulabschlüsse der Sekundarstufe I, vom „Ersten Schul-abschluss“ (Hauptschulabschluss) bis zur Fachoberschulreife, nachholen.