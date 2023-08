Bildung im Kreis Viersen Fast 5.000 Laptops und 400 iPads an Förderschulen und Berufskollegs

Vor drei Jahren wurde die digitale Koordinierungsstelle für den Themenbereich digitales Lehren und Lernen an den kreiseigenen Schulen, Förderschulen und Berufskollegs gegründet. Einen Zwischenbericht über die Arbeit gab es jetzt im Kreisausschuss für Bildung und Familie. Seit September 2020 wird in der Koordinierungsstelle die Arbeit zwischen Schulen und Verwaltung geplant. In der Kreissitzung stellte Koordinatorin Antonia Weggebakker den aktuellen Stand zur Digitalisierung an den beiden Berufskollegs, dem Weiterbildungskolleg und den drei Förderschulen vor.