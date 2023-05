Schulversuch in Viersen Kommt es zum Bürgerentscheid zur Primus-Schule?

Die drei Ratsfraktionen von CDU, SPD und FDP haben die Klarstellungen der Schulverwaltung zum geplanten Zweitstandort der Grundschule Dammstraße in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses begrüßt. Schuldezernent Ertunç Deniz hatte erklärt, warum aus Sicht der Schulverwaltung die Gründung des Zweitstandortes der Dammstraße die beste Alternative zum Auslaufen der Primus-Schule sei. Dabei hatte er den Grünen „Stimmungsmache“ attestiert. Sie wollen den Schulversuch Primus-Schule verlängern und unterstützen ein entsprechendes Bürgerbegehren. „Wenn die Verwaltung die Aussagen der Grünen widerlegt hat, wirkt es schon sehr befremdlich, wenn diese weiterhin so veröffentlicht werden“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Manuel García Limia. „Der richtige Schluss aus der Sitzung wäre eine sofortige Löschung oder Richtigstellung gewesen.“ Das lehnen die Grünen ab und halten an ihren Aussagen fest. „Wir haben keine Stimmungsmache betrieben und behalten uns vor, uns auf Grundlage der Fakten unsere eigene Meinung zu bilden“, betonte die grüne Fraktionssprecherin Maja Roth-Schmidt.