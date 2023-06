Kreis Viersen startet neue Aktion Hilfe für alle Jugendlichen ohne Berufsziel

Mit einer neuen Postkartenaktion will der Kreis Viersen Jugendliche an weiterführenden Schulen motivieren, sich um ihre berufliche Zukunft zu kümmern. Unter dem Titel „Meine Perspektive – meine Chance!“ läuft die Aktion an allen weiterführenden Schulen im Kreis Viersen. Zielgruppe sind alle Jugendliche, die noch nicht wissen, was sie nach der Schule machen möchten: Sie erhalten die Postkarte mit einem QR-Code mit ihrem Zeugnis. Über den Code oder über die Website www.kreis-viersen.de/koko kommen sie zu Beratungsangeboten im Sommer und im Herbst.