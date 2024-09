In Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal Welche weiterführende Schule für mein Kind?

Niederkrüchtens Bürgermeister Karl-Heinz Wassong meinte kürzlich: „Das Schulzentrum für den Westkreis ist und bleibt in Waldniel.“ Mit Gymnasium, Realschule und Hauptschule sind auch drei der vier weiterführenden Schulen in Waldniel zu Hause. Dazu kommt noch die Gesamtschule Brüggen und ein zweiter Standort der Realschule in Niederkrüchten. Wir stellen die Schulen im Detail vor.