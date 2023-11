Bildung in Brüggen Premiere: Firmen präsentieren sich in Gesamtschule

(bigi) „Wir freuen uns sehr, dass der Gästetag so gut angenommen wurde. Uns war wichtig, dass die Schüler kurze Wege haben und die Berührungsängste nicht so groß sind“, teilt Schulleiter Heiko Glade mit. Die Schüler wurden vorab im Unterricht auf die Teilnehmer des Gästetages in der Gesatschule Brüggen vorbereitet. „Über das Lernmanagement-System erhielten sie Informationen über den Betrieb, den Ausbildungsberuf und die Kontaktdaten und einen weiterführenden QR-Code. Danach konnten die Schüler sich die Betriebe aussuchen“, beschreibt Pia Küppers, in der Schulleitung für die Klassen 9 und 10 zuständig. In zehnminütigen Zeitslots besuchten die Schüler dann die Firmen in diversen Klassenräumen.