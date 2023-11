Ausbildung in Viersen Anne-Frank-Gesamtschule mit eigener Azubi-Messe

Info

Alle Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule ab der neunten Klasse besuchten die „In House Messe“. Damit informierten sich mehr als 500 Schüler über Ausbildung, Studium und Praktika. In der Viersener Gesamtschule startet die Berufsvorbereitung in der Stufe acht mit drei Tagespraktika. Dem folgen Potenzialanalysen und Besuche von Ausbildungsmessen. In Stufe neun steht ein dreiwöchiges Betriebspraktikum an. In der Stufe zwölf schließt sich ein weiteres zweiwöchiges Praktikum an.