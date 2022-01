Corona-Pandemie : Erste Schule in Viersen im Distanzunterricht

In der Agnes-van-Brakel-Schule, einer Grundschule in Viersen, war es am Donnerstag ruhig: Die Kinder waren im Distanzunterricht. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen In jeder Klasse fünf infizierte Kinder oder mehr — die Agnes-van-Brakel-Schule in Viersen bietet keinen Präsenzunterricht mehr an. An anderen Schulen gibt‘s für einzelne Klassen Distanzunterricht.