Johannes-Kepler-Realschule Viersen-Süchteln : Schule kooperiert mit Verein für Erinnerungskultur

Mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages nimmt die Zusammenarbeit der Johannes-Kepler-Schule in Süchteln (JKS) mit dem „Verein zur Förderung der Erinnerungskultur Viersen 1933–45“ konkrete Gestalt an.

Die Realschule hatte schon bei den beiden vergangenen Verlegungen von Stolpersteinen in Süchteln maßgeblich die Gedenkstundenmitgestaltet. Schüler trugen bei den Verlegungen die biografischen Daten der Opfer vor und legten Blumen nieder. Die intensive Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus ist in der Schule ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit. So unternahmen Schüler der JKS eine Exkursion zur Gedenkstätte des ehemaligen KZ Bergen-Belsen und machten einen Stadtrundgang in Bremen, um Orte und Gebäude kennenzulernen, die mit der Zeit des Nationalsozialismus verknüpft sind. Auch bei der Gestaltung eines virtuellen Stadtrundgangs in Viersen, der in Kürze vorgestellt wird, erarbeitete eine Schülergruppe der JKS Storyboards und Hörspielbeiträge für den App-basierten Stadtrundgang. Für den kommissarischen Schulleiter Thomas Küpper ist die Auseinandersetzung der Schüler mit der Vergangenheit wichtig für die ihre Fähigkeit, Zukunft engagiert gestalten zu können. „Das geht nicht nur über historische Fakten, dazu muss auch das konkrete Erleben und Miterleben in der Schule Platz finden. Wir verankern das in unserer pädagogischen Arbeit in jedem Schuljahr durch entsprechende Angebote “