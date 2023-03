Schützenfeste in Viersen Viersens Schützen gehen neue Wege

Seit Jahrzehnten feiern die Schützen der St.-Josef-und-St.-Gereon-Schützenbruderschaft Viersen-Krefelder Straße ihr Fest in einem Zelt an der Krefelder Straße. „Eigentlich ist in diesem Jahr alles anders“, sagt Präsident Norbert Wassenberg. „Die Preise sind enorm gestiegen. Wir können uns das Zelt nicht mehr leisten“, ergänzt Lothar Beeck vom Vorstand. Hinzukommt ein Phänomen, das alle Schützenbruderschaften in Alt-Viersen betrifft: „Die Infrastruktur ist weggebrochen. Zeltwirte, aber auch Bands und Straßenmusiker fehlen“, berichtet Hans-Willi Pergens, Präsident der St.-Hubertus-Bruderschaft Viersen-Oberbeberich. Auch Marcus Schroeren, König und Präsident bei der St.-Remigius-Schützenbruderschaft Viersen-Unterbeberich, suchte lange nach einem Festzelt: „Es ist wirklich frustrierend, wenn man 20 Zeltverleihe anruft und niemand eines übrig hat.“ Um dennoch feiern zu können, mussten die Schützen in Alt-Viersen kreativ werden.