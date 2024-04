Die Schützenfeste 2024 in Niederkrüchten Sechs Feste zwischen April und August

Niederkrüchten · Die Schützen in den Bruderschaften fiebern den Festen in ihrem Ortsteil entgegen. Los geht es Ende April in Oberkrüchten. Eine Premiere ist die Pfingstwiesn in Overhetfeld.

16.04.2024 , 05:30 Uhr

Eine Momentaufnahme aus dem vergangenen Jahr: Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft feierte in Heyen ihr Schützenfest. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Paul Offermanns