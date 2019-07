Schützenfeste im Grenzland : Schöne Feste in Hehler und Gützenrath

Schwalmtal/Niederkrüchten Unvergesslich: Jürgen Busch erfüllte sich in Hehler, Bernd Breuer in Gützenrath den Traum vom Königsspiel.

Beim Schützenfest der St.-Josef-Bruderschaft Hehler feierten zum Auftakt der Kirmes tausende Menschen bei der bunten Party unter dem Motto „Sex on the Beach“. Dabei wat auch der Königsstaat, der ein Familienunternehmen ist: Schützenkönig ist Jürgen Busch (mit Birgit), Sohn Steffen (auch „Schierer Wandervogel“) mit Cousine Jenny Wittke und Sohn Timo (Zugkönig der Marine-Infanterie) mit seiner Freundin Christina Simons. Der Königsadjutant der Bruder der Königin, Marcus Ramackers mit Sandra.

Die große Königsresidenz ist komplett aus Holz, rund 14 Meter breit und bis zu 4,50 Meter hoch. König Jürgen ließ 200 Teile zuschneiden, montierte und baute sie an vier Abenden auf: „Mehr als eine Tonne Gewicht“, sagt er. Kränzerinnen verzierten die Königsburg mit 180 aufgesetzten zugeschnittenen und bemalten Styropor-Platten. „Da ich beruflich viel in England unterwegs bin und mir keine Zeit für monatelanges klassisches Kränzen mit Röschen zur Verfügung stand, fand ich eine andere Lösung. Die Königsburg wurde von mir selber konstruiert“, so Busch. Zwei Kräne hievten am Königshaus den 20 Meter langen Königsmaien hoch.