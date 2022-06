Brauchtum in Viersen : Bockerter Schützen feiern unter erschwerten Bedingungen

Kranzniederlegung_Bockert_2022 Foto: Carmen Lange

Viersen Im 600 Quadratmeter großen Festzelt an der Hardter Straße ließen es die Mitglieder der St.-Peter-und-Paul-Bruderschaft Bockert am Freitagabend gemeinsam mit 700 Besuchern ordentlich krachen. Das war zwar so geplant, aber nicht selbstverständlich.

Denn kurz vor Beginn des Schützenfestes hatte die Bruderschaft die plötzliche Absage des neuen Zeltverleihers hinnehmen müssen. Ein Ersatzzelt konnte zwar organisiert werden, aber nur ohne Boden. Auf dem sollte aber bei der Eröffnungsparty tüchtig getanzt werden. In einem gemeinsamen Kraftakt beschafften die Bruderschaftler kurzfristig Kunststoffplatten, stand dem Schützenfest nichts mehr im Wege.

Vor dem Tanz im Zelt wurde der Königsmaien als Eröffnungssymbol für das Schützenfest aufgestellt und damit auch die Feierlaune unter den Mitgliedern geweckt. DJ Posches heizte der ohnehin gut gelaunten Menge mit tanzbaren Songs ordentlich ein. Auf dem Höhepunkt war die Stimmung bei den rockigen Coversongs der Band Booster, kaum einer konnte dabei noch still stehen. Es wurde fleißig mitgesungen und mitgetanzt und die Freude, endlich wieder Schützenfest feiern zu können, bebte förmlich mit den Gitarren-Beats durch das Festzelt.

Am Samstagabend mussten die Mitglieder der Bruderschaft aber wieder fit für eine erste Königsparade sein. Nach erfolgreicher Parade folgte ein Marsch zum Festzelt, dort fand mit musikalischer Begleitung der Band Golden Boys der Königs-Gala-Ball statt. „Der Abend war mega“, sagt das Königspaar Frank und Katja Moll. Dass ein „Mega-Abend“ auch wenig Schlaf bedeutet, stört sie dank genügend Adrenalin nicht. Um 4 Uhr sind die beiden Samstagnacht ins Bett gegangen, um 7 Uhr klingelte der Wecker und das Königspaar musste alle Vorbereitungen für die Königsparade treffen. Die wurde nach der Kranzniederlegung mit Großem Zapfenstreich fällig: In einem langen, ozeanblauen Kleid und mit perfekt gestylten Haaren begeisterte Schützenkönigin Katja Moll die Mitglieder und Zuschauer der Parade. Auf diesen Moment hat sich das Königspaar besonders gefreut. Besonders freuten sie sich auch, dass die befreundeten Gastbruderschaften aus Hoser, Oberbeberich, Hamm, dem Rahser und von der Krefelder Straße dabei waren. Und auch das Wetter war auf der Seite des Königspaars: Im strahlenden Sonnenschein konnten sie die Parade genießen: „Gänsehaut pur. Es ist einfach nur schön, nach den ganzen Jahren endlich wieder Schützenfest zu feiern.“