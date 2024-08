St.-Georg-Schützenbruderschaft Schellerbaum feiert sein großes Schützenfest

Am Samstag, 24. August, startet das Programm um 14.45. Dann versammeln sich die Schelleraner und ihre Gäste am Festzelt zum großen Festumzug. Um 15.30 Uhr ist Festhochamt in der Kirche Amern St. Georg und um 17.15 Uhr treffen sich die Schützen zum Großen Zapfenstreich am Ehrenmal Schellerbaum. Ab 20 Uhr wird dann wieder im Festzelt gefeiert, beim Königs-Gala-Ball. Hierbei sorgt die Band „Thommes Rot Weiß“ für die richtige Musik.