Schützenfest in Schwalmtal Vorfreude in Schier auf den „Ball der Königin“

Georg Küppers, Vorsitzender der Bruderschaft, ist mit der Regentin mehr als glücklich: „Birgit schlägt sich hervorragend als Schützenkönigin und ist eine absolute Feierbiene. Es wird eine tolle Kirmes mit ihr werden.“ Dass in diesem Jahr eine Frau an der Spitze der Bruderschaft steht, sei für die Schierer keine ungewohnte Situation: „Seit 1974 nehmen wir Frauen in unserer Bruderschaft als vollwertige Mitglieder auf. Für uns ist das eine absolute Bereicherung und vor allem eines – ganz normal“. Wetzels ist nach mehr als zehn Jahren nun die zweite Schützenkönigin. Für sie wurde das Programm angepasst: Der Königsgalaball am Freitag, 9. Juni, heißt „Ball der Königin“. Eine weitere Programmänderung: „Montags wird nicht mehr im Festzelt, sondern im Vereinsheim gefeiert“, so Küppers. „Für uns ist es in diesem Jahr ein großes Highlight, da das Königshaus von uns, den Roten Husaren, gestellt wird. Das ist besonders schön“, sagt Königsadjutant Uwe Lüning.