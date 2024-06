Schützenfest in Brüggen So feiern die St.-Petri-Schützen

Die Oebeler Kirmes startet am Freitag, 14. Juni, um 20 Uhr mit der Pre-Summer-Party und DJ Posches. Am Samstag, 15. Juni, ist um 20 Uhr der Schützenball mit der Band Saturn. Am Sonntag, 16. Juni, begehen die Oebeler um 9 Uhr das Festhochamt in St. Nikolaus Brüggen. Danach treffen sie sich zum Frühschoppen mit nahtlosem Übergang zum Klompenball und Familientag. Hier gibt’s Kaffee und Kuchen sowie Attraktionen für die Kinder. Die Blaskapelle „de Boererroad“ tritt auf, DJ Posches ist auch wieder dabei. Am Montag, 17. Juni, geht’s um 18.15 Uhr los zur Parade an der Ecke Herrenlandstraße/Fasanenweg. Um 20 Uhr ist der Königs-Gala-Ball mit der Band Saturn. Am Dienstag,18. Juni, tagt um 15.30 Uhr die Gerichtsverhandlung, um „Verfehlungen“ von Schützen während des Schützenfestes zu verhandeln. Um 17.45 Uhr treten die Oebeler am Festzelt an und ziehen durch den Ort. Danach ist Vogelschuss am Festzelt. Der Krönungsball um 20 Uhr ist zugleich Kirmesausklang, erneut mit DJ Posches.