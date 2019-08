Brauchtum in Viersen : Die Notburga-Schützen feiern

Viersen Das Schützenfest beginnt am 23. August. Das ist das Programm für die Festtage der Bruderschaft.

Die Rahser eröffnen am Freitag, 23. August, ihre Kirmes um 17 Uhr auf dem Kirmesplatz an der Sittarder Straße. Sie treten dort um 17.30 Uhr an, holen die Schüler- und Jungschützenmajestäten und das Königshaus ab und ziehen durch die Sektion. Den Königsmaien errichten sie um 19.15 Uhr am Festzelt. Die Schützenparty beginnt um 19.30 Uhr zu Ehren der Schüler- und Jungschützenmajestäten mit der Partyband „Farbton“ (Eintritt frei).

Am Samstag, 24. August, um 17 Uhr, treten die Schützen wieder am Kirmesplatz an und ziehen durch die Sektion. Eine Verschnaufpause gönnen sie sich um 18.15 Uhr beim König. An der Königsburg treten sie um 19 Uhr an und ziehen mit dem gesamten Hofstaat zum Festzelt. Der Königs-Gala-Ball zu Ehren des Königs Christoph Oymanns beginnt um 19.30 Uhr (Eintritt frei). Am Sonntag, 25. August, treffen sich die Bruderschaftler um 8 Uhr an der Königsburg und ziehen durch die Sektion. Der Einzug mit allen Fahnenabordnungen zum Festgottesdienst in die Kirche St. Notburga ist um 9 Uhr. Eine Stunde später sind die Musikdemonstration und Parade vor der Pfarrkirche St. Notburga. Um 11 Uhr legen sie den Kranz nieder mit Großem Zapfenstreich am Ehrenmal an der Nauenstraße. Um 12 Uhr beginnt im Festzelt der musikalische Früh- und Spätschoppen mit DJ Mörchen.