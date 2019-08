Brauchtum : Oberbebericher Schützen feiern am Wochenende

Musik gehört zum Schützenfest dazu (Symbolfoto). Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Auch am Montag und Dienstag läuft das Schützenfest der St.-Hubertus-Bruderschaft. Dreh- und Angelpunkt sind Festzelt und Vereinsheim.

Die St.-Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich feiert ihr Schützenfest vom 9. bis zum 13. August unter König Josef Schroers mit seinen Ministern Stefan Bohnen und Achim Müller. Dreh- und Angelpunkt sind dabei Festzelt und Vereinsheim an der Weiherstraße.

Prinzessin Judith Ingerfeld hat an ihrer Seite die Minister Marius Ingerfeld und Tim Hartmann. Schülerprinz Jann-Julian Pergens hat als Begleitung Christoph Ingerfeld und Raul Billen. Am Freitag, 9. August, um 19.30 Uhr ist die Inthronisierung von König Josef Schroers am Königsbogen an der Weiherstraße. Der offizielle Beginn des Schützenfestes erfolgt am Samstag, 10. August, mit Antritt um 16.45 Uhr zum Festzug am Vereinsheim. Die Hubertus-Schützen ziehen durch die Sektion Oberbeberich – von den Noverhöfen bis zum Friedhof an der Zweitorstraße. Die Bruderschaft lädt um 19.30 Uhr ein zum Schützenball ins Festzelt.

Am Sonntag, 11. August, treten die Bruderschaftler um 8.45 Uhr an und ziehen zur Kirche St. Peter. Den Gottesdienst begleitet schon seit vielen Jahren der Musikverein Herongen und seit mehr als 20 Jahren der vereinseigene Liturgiekreis. Im Anschluss ist auf der Bockerter Straße die große Parade. Die Hubertus-Bruderschaft legt am Ehrenmal Oberbeberich den Kranz nieder mit anschließendem Großen Zapfenstreich. Schließlich marschiert sie mit allen Gästen zum Festzelt. Um 12 Uhr beginnt der musikalische Frühschoppen mit dem Musikverein Herongen. Auch für die Unterhaltung der Kinder ist dort gesorgt.

Am Montag, 12. August, treten die Schützen mit Begleitung um 17.45 Uhr am Vereinsheim an. Nach einem Umzug durch den Ort findet um 19.30 Uhr im Festzelt der Ball der Majestäten statt – mit musikalischer Unterhaltung der Band „Soundfabrik“.

Das Schützenfest der Oberbebericher endet am Dienstag, 13. August: Zunächst klagen die Hubertus-Schützen um 18.45 Uhr am Vereinsheim den Kirmesteufel an. Nach Verlesung der Anklage verbrennen sie ihn auf der Wiese vor dem Vereinsheim. Das Schützenfest klingt mit dem Dorfabend um 19.30 Uhr aus.

(off)