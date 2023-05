Schützenfest 2023 in Niederküchten-Brempt Elke Rosowski ist die erste Schützenkönigin in 523 Jahren

Besonders freut sie sich mit ihren Ministerinnen auf das Strafgericht am Montag („Das wird immer lustig“) und auf den Galaball am Sonntag. Dann wird jede das schönste ihrer drei Kleider tragen: in einem festlichen Goldton. Die Kleiderfrage habe ihnen keine Probleme bereitet; in Erkelenz seien sie fündig geworden, erzählt Rosowski. Im März bei der letzten Anprobe konnte jede feststellen: Das Kleid passt noch. Bereits am Samstag ist das Königinnenhaus festlich gekleidet: Dann trägt Elke Rosowski rot, Martina Salinger und Raffaela Winterscheidt tragen blau. „Und wir haben noch ein drittes Kleid, für den Notfall“, sagt die 43-Jährige. Für den Königinnentanz stehen Männer aus dem Zug parat.