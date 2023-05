Schützenfest 2023 in Niederkrüchten-Brempt Bruderschaft Brempt feiert mit Königin, aber ohne Zelt

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Das Fest beginnt am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr mit einem Dorfabend am Festplatz an der Schwalm. Der große Zapfenstreich wird am Samstag, 27. Mai, 16.30 Uhr, am Ehrenmal gespielt. Um 20 Uhr spielt beim Schützenball in der Begegnungsstätte Thommes Rot-Weiß zum Tanz auf. Am Sonntag, 28. Mai, beginnt um 9.45 Uhr einen Festgottesdienst am Festplatz, um 11 Uhr folgt dort ein Festzug, um 11.30 Uhr der musikalische Frühschoppen. Um 16.30 Uhr beginnt die Königinnen-Parade, um 20 Uhr der Galaball der Begegnungsstätte. Am Pfingstmontag tagt um 12 Uhr am Festplatz das Strafgericht, bei dem Verfehlungen geahndet werden; um 13 Uhr beginnt der Familientag, um 17 Uhr der Königsvogelschuss.