Schützenfest 2023 in Schwalmtal-Lüttelforst Erste Königin in Schwalmtal-Lüttelforst in 520 Jahren

Schwalmtal/Niederkrüchten · Am Freitag, 2. Juni, beginnt in Schwalmtal-Lüttelforst das erste Schützenfest seit 2019. Warum es in diesem Jahr ein besonderes Fest ist.

01.06.2023, 17:00 Uhr

Lüttelforsts erste Schützenkönigin Doris Berendes (M.), hier mit ihren Ministerinnen Ulrike Wolters (l.) und Ulrike Kleinen, freut sich auf das Fest. Foto: Verein

Die St.-Jakobus-Schützenbruderschaft ist 520 Jahre alt - und feiert jetzt mit Doris Berendes (60) das erste Mal mit einer Schützenkönigin. Vier Jahre lang konnte dort wegen der Corona-Pandemie kein Schützenfest gefeiert werden. Dass eine Frau Schützenkönigin werden kann, daran hatte Berendes selbst maßgeblichen Anteil: Sie hatte im Jahr 1998 bei der Jahreshauptversammlung dafür gesorgt, dass auch Frauen vollwertige Mitglieder in der Bruderschaft werden können. Schon damals sei es ihr Ziel gewesen, die erste Schützenkönigin in der Geschichte der Lüttelforster Bruderschaft zu werden.