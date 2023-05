Schützenfest 2023 in Börholz-Alst Schützengesellschaft ist zum letzten Mal in der Festhalle zu Gast

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Am 18. Mai (Christi Himmelfahrt) um 12 Uhr beginnt das Schützenfest mit dem Klompenball. Es spielt die Kapelle Saturn. Am Freitag, 19. Mai, um 18.30 Uhr geht’s los unter anderem mit dem Aufstellen des Festbaumes, einem kurzen Umzug durch den Ort sowie der Kranzniederlegung mit großem Zapfenstreich an der Börholzer Kapelle. Um 20.15 Uhr bgeinnt ein Konzert mit Ehrungen, dann folgt der Dorfabend. Am Samstag, 20. Mai, beginnt um 15 Uhr ab Alst 1 ein Umzug durch die Honschaften Börholz und Alst. Um 19.30 Uhr kann beim Schützenball mit der Kapelle Team Work getanzt werden. Am Sonntag, 21. Mai, startet um 14.30 Uhr der große Festumzug mit befreundeten Bruderschaften durch die Sektion, anschließend spielt die Kapelle Golden Boys zum Tanz auf. Am Montag, 22. Mai, beginnt um 18 Uhr die große Königsparade vor der Festhalle. Der Königsgalaball geht los um 19.30 Uhr, erneut spielt dazu die Band Team Work auf.