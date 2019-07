Schützenfest der St.-Petri-Bruderschaft Hoser : Antrag beim Ball: Schützenkönig heiratet seine Königin

Viersen Die Damen hatten für die Kirmes bei der St.-Petri-Bruderschaft Hoser 5000 Röschen gedreht. 120 Wimpelketten zierten die Wege. 400 Bruderschaftler und Musiker zogen am Sonntag durch die festlich geschmückten Straßen.

König und Hoser-Präsident Stefan Leenen folgte seinem Vater Paul, der auch Major war und 2014 starb. Paul Leenen war 1968 König und von 1971 bis 1976 Präsident. Die Hoser Vereinsfahne von 1926 erstrahlt wieder im neuen Glanz. Mit Hilfe der Sparkassenstiftung ließ St. Petri Hoser die Fahne restaurieren. Der Wert der Vereinsfahne liegt in der Kantille-Stickerei der Buchstaben begründet sowie in der wertvollen Handarbeit der Figuren. In mühevoller Kleinarbeit stellte die Kempener Firma Ingendea die Fahne wieder her. Eine Stiftung gab’s dafür durch den „Dritten Zug“: Helmut Greven, Manfred Baues und August Küppenbender schenkten zwei neue schmiedeeiserne Standlaternen für das Sektionskreuz. Mit der Pflanzenspende von Martin Umbach gestalteten Bruderschaftler im Frühjahr dort neu den Grünbereich. Stefan Leenen setzte die Stufen hier wieder instand.