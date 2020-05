Corona in Viersen : Viersens Schützen bereiten alternative Angebote vor

Zahlreiche Schützenfeste sind im Bezirk Viersen-Mitte abgesagt. Die Majestäten sollen im kommenden Jahr feiern. Derweil bereiten die Schützenvereine alternative Angebote für ihre Mitglieder vor.

Die Schützenfamilie in Viersen umfasst rund 1600 Mitglieder. So viele Feste und Veranstaltungen jetzt absagen zu müssen, schmerzt: „Wir feiern gerne, bereiten vielen Menschen in unserer Stadt mit unseren Veranstaltungen sowie öffentlichen Auftritten große Freude und leisten durch zahlreiche soziale wie karitative Aufgaben auch einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Leben in Viersen. Wie jeder wollen auch wir so schnell wie möglich wieder ein Stück Normalität zurück“, erklärt Bezirksbundesmeister Hans-Willi Pergens. „Dieses Ziel erreichen wir aber nur, wenn wir uns jetzt und in den kommenden Monaten zurücknehmen und unseren Beitrag dazu leisten, die Verbreitung des Coronavirus möglichst einzudämmen.“ Auch wenn man nicht bereits von Beginn der Corona-Krise an alles habe „schwarzmalen“ wollen, so Pergens, sei die Entwicklung seit Ende März absehbar gewesen, so dass die Vorstände der Bruderschaften in den vergangenen Wochen intensive Gespräche mit Geschäfts- und Vertragspartnern geführt hätten. Schließlich seien die Schützen auch denjenigen gegenüber in der Verantwortung, die mit den Festen Geld verdienten, darunter Musiker, Getränkehändler, Imbissbudenbetreiber. „Ich hatte mich so auf das Bezirksschützenfest am zweiten August-Wochenende gefreut und gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Königshauses schon viel Herzblut in die Planung investiert“, sagt Dominik Hendriks von der St.-Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich, aktueller Bezirkskönig. „Aber die Gesundheit geht vor, daher müssen wir das Feiern verschieben.“