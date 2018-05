Viersen: Schützen feiern zünftig und zackig

Viersen Ein Dorf in Feierlaune: Mehr als 500 Besucher kamen zur ersten "Heimer Wiesn" der St.-Mathias-Bruderschaft ins Festzelt. Auch die Parade unter blauem Himmel lockte viele Schaulustige

Ein tolles und sonniges Schützenfest feierte die St.-Mathias-Bruderschaft Heimer zu Pfingsten in Helenabrunn. Höhepunkt unter blauem Himmel war die zackige Parade auf dem Berg. Das Dorf befand sich wieder in Feierlaune, mit der ersten "Heimer Wiesn" wurde das Fest erfolgreich angekurbelt. Es kamen mehr als 500 Feiernde und mehr als 750 Liter Bier flossen. König Michael Fasselt residierte an der Kempstraße, die majestätisch gelb-weiß geschmückt war - so schön wie selten zuvor. Die "Baupläne" für die Königsburg kamen aus der Feder des Königsadjutanten Bernd Bister. Sie war komplett aus Holz mit Zinnen und mit aufgemaltem Burggemäuer und Fenstern des Graffitikünstlers Michal Slatosch aus Düsseldorf. Im linken Fenster war auch ganz klein das Emblem von Borussia Dortmund zu sehen, denn der König ist großer Fan des Vereins. Eine Fahne wehte über der Burg mit dem Fasselt'schen Familienwappen.