Fest in Niederkrüchten : Schützen des Bezirks feiern gemeinsam in Laar

Niederkrüchten In Niederkrüchten-Laar wird es vom 5. bis 8. August hoch hergehen: Die örtliche Bruderschaft feiert und es kommen viele Gäste aus dem Schützenbezirk.

Das Laarer Schützenfest beginnt erstmalig bereits an einem Freitag. Am 5. August um 17.30 Uhr geht es los mit Antreten der St.-Petri-Bruderschaft am Zelt. Das steht nicht an der Borner Straße, sondern gegenüber dem Kapellenhof – auch das ist eine Premiere. Angeführt von den berittenen Offizieren holen die Schützen ihren König am Königshaus ab. Die Bruderschaft zieht zur Gefallenenehrung mit Großem Zapfenstreich zur Lucia-Kapelle. Zum Ball im Festzelt spielt ab 20 Uhr die Band Voices. Der Eintritt dazu ist wie bei den Veranstaltungen an den folgenden Kirmestagen kostenfrei.