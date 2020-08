Corona in Viersen : Schülerin des Berufskollegs positiv getestet

Corona in Viersen

Bereits am Freitag hatte ein Schüler ein positives Testergebnis erhalten. Jetzt gibt’s den zweiten Corona-Fall am Berufskolleg Dülken. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Es ist bereits der zweite Corona-Fall an der Bildungseinrichtung. Neun Mitschüler, mit denen die Schülerin Kontakt hatte, müssen in häusliche Quarantäne. Die Schule bleibt aber geöffnet.

Am Berufskolleg Viersen-Dülken ist eine Schülerin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte der Kreis Viersen am Mittwoch mit. „Neun Mitschüler, mit denen sie Kontakt hatte, nehmen im Moment nicht am Unterricht teil“, sagte Kreis-Sprecherin Anja Kühne. „Der Klassenverband kann seinen Unterricht weiter fortsetzen. Lehrkräfte sind nicht betroffen.“