13 Schüler vom Wirtschaftsgymnasium Viersen Schülerfirma aus Viersen tritt landesweit gegen neun Konkurrenten an

Die Schülerfirma „Eternal Flamez“ vom Wirtschaftsgymnasium am Berufskolleg Viersen wird am Dienstag, 7.Mai, ihre Geschäftsidee beim Junior Landeswettbewerb im Institut der deutschen Wirtschaft in Köln präsentieren. Gegen neun Mitstreiter wird sie sich durchsetzen müssen, um die Teilnahme am Bundeswettbewerb zu ergattern,