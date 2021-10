Bildung in Viersen : Schüler lernen bei der Viersener Tafel

Bildung in Viersen

Unterricht außerhalb des Klassenzimmers ist immer spannender als drinnen. Mirjam Holt, Lehrerin am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, nahm ihre Sechstklässler im Rahmen des Philosophieunterrichts mit zur Viersener Tafel. Im Unterricht behandeln die Schüler derzeit das Thema „Armut und Wohlstand“.

Luzia Witthake, Vorsitzende der Viersener Tafel, und ihre Kollegin Waltraud Siemons brachten den Schüler die Tafelarbeit nah, gewährten einen Einblick in die Lager und den Kühlbereich der Tafel und erklärten, was die Tafelarbeit mit Armut und Wohlstand zu tun hat. „Ich freue mich, dass uns heute so viele junge Leute besuchen“, sagte Witthake. Zwölf Personen engagieren sich für die Viersener Tafel pro Tag. Witthake erklärte den Schülern, dass die Viersener Tafel jeden Tag, bis auf donnerstags, Lebensmittel einsammelt – vor allem aus Supermärkten.