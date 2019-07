Brüggen : Gesamtschüler liefen zweitbeste Zeit

Brüggen 104 Schüler versuchten im Sportpark, die Bestzeit von Olympiateilnehmer Willi Wülbeck zu knacken.

In Brüggen traten 104 Brüggener Schüler auf dem Innogy-Sportpark am Vennberg an, um die Bestzeit des Olympiateilnehmers Willi Wülbeck mit einem 8x100-Meter-Staffellauf zu knacken. Sein 800-Meter-Rekord von 1:43,65 Minuten ist seit 1983 ungebrochen.