Corona im Kreis Viersen : Berufskolleg: Schüler infiziert

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch für sieben Schüler des Berufskollegs Viersen und eine externe Dozentin Quarantäne angeordnet. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, ist ein Schüler der Bildungseinrichtung mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

„Der Regelbetrieb an der Schule kann aber weiterlaufen“, erklärte Kreissprecherin Anja Kühne. Wegen der Hygienevorschriften besteht die Klasse aktuell nur aus sieben Schülern. Der infizierte Schüler hatte seine Klassenlehrerin am Dienstagnachmittag über das positive Testergebnis informiert; er gehört zu den vier Neuinfizierten, die der Kreis am Dienstag vermeldet hatte. Die Schulleitung stehe in engem Kontakt zum Gesundheitsamt, erklärte die Kreis-Sprecherin. Der Kreis ist Träger des Berufskollegs.