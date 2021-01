Entsorgung in Viersen : Wohin mit Weihnachtsbaum nach dem Abschmücken?

Der Baum muss gut sichtbar an die Straße gelegt werden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Viersen In Viersen holt das Entsorgungsunternehmen Schönmackers abgeschmückte Weihnachtsbäume am Samstag, 9. Januar, ab. Wer den Baum länger stehen lassen möchte, kann sich an der Jugendzentrum Josefshaus wenden: Gegen eine Spende wird der Baum bis zum 2. Februar geholt.

Er hat das heimische Wohnzimmer, liebevoll geschmückt und beleuchtet, über Tage und Wochen verschönert und für gemütliche Stunden gesorgt – nun heißt es Abschied nehmen vom Weihnachtsbaum. Mit dem Tag der Heiligen Drei Könige schmücken viele Menschen ihren Weihnachtsbaum ab.

Da sich der grüne Geselle nicht einfach in die Braune Tonne stopfen lässt, kümmern sich die Entsorger um die traditionelle Weihnachtsbaumabfuhr. Doch egal, wo abgeholt wird, überall gilt: Die Bäume müssen komplett abgeschmückt sein. Sie dürfen keinen Baumschmuck mehr tragen. Das gilt auch für die Wattebällchen, die eventuell als Schnee in die Tannenbäume gelegt wurden, ebenso für Strohsterne. Alles muss runter. Wer seinen Tannenbaum bündeln möchte, kann dies mit verrottbarem Garn oder einer Naturkordel tun.

In Viersen holt das Entsorgungsunternehmen Schönmackers die Weihnachtsbäume am Samstag, 9. Januar, flächendeckend ab. Los geht es ab 6 Uhr. Es sind keine Anmeldungen nötig. Die Tannenbäume müssen lediglich gut sichtbar am Straßenrand liegen. In Hecken oder Blumenkübeln platzierte Bäume sind nicht als zur Abfuhr bereitgestellt zu erkennen.

In Süchteln bietet das Jugendzentrum Josefshaus zudem einen Weihnachtsbaum-Abholservice an. Unter dem Motto „Nicht mehr hacken, nicht mehr sägen, einfach vor die Türe legen“ holt das Jugendzentrum den ausgedienten Weihnachtsbaum zu Hause ab und sorgt für eine umweltfreundliche Beseitigung gegen eine Spende für die Jugendarbeit. Dieser Service wird vom 6. Januar bis 2. Februar jeden Tag im gesamten Stadtgebiet Viersen angeboten. Individuelle Terminabsprachen sind von montags bis freitags von jeweils 15 bis

21 Uhr per Telefon 02162 70255 oder E-Mail josefshaus-viersen@web.de möglich.

(tre)