Senioren sind meist Opfer Immer öfter Schockanrufe - so reagieren Sie richtig

Die Geschädigte Ein falscher Polizeibeamter hat am Samstagabend eine 78-jährige Frau aus Viersen dazu gebracht, Schmuck, Bargeld und Kontokarte einem Abholer an der Haustür zu übergeben — weil diese Dinge angeblich in Sicherheit gebracht werden müssten.

Der Anruf Gegen 20.15 Uhr hatte die Frau einen Anruf erhalten, bei dem sich angeblich der „Polizeipräsident“ meldete und ihr eine Geschichte erzählte, die häufig bei solchen Taten benutzt wird: Die Polizei habe in der Nähe ihres Wohnhauses einen Einbrecher festgenommen, ein zweiter sei auf der Flucht. Bei dem Festgenommenen habe man einen Zettel mit der Adresse der Frau gefunden; sie sei das geplante nächste Einbruchsopfer. Deshalb müsse sie jetzt sofort Geld und Wertgegenstände sowie ihre Kontokarte in einen Kochtopf packen. Ein Bote komme alles abholen, um es bei der Polizei sicher zu verwahren. Zur vollkommenen Sicherheit solle sie dem Polizeipräsidenten auch noch ihre Geheimzahl für die Kontokarte nennen. Gegen 22 Uhr traf der Abholer bei der Frau an der Krefelder Straße ein und nahm die Dinge entgegen.

Der Schaden Der Schmuck war einige tausend Euro wert, vom Konto fehlt ein vierstelliger Geldbetrag, auch einen dreistelligen Bargeldbetrag hatte die 78-Jährige dem Boten übergeben.

Der Bote Etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Teint, sprach akzentfrei deutsch und war dunkel gekleidet.

Die Hinweise Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am späten Samstagabend im Bereich der Krefelder Straße einen Mann beobachtet, auf den die Beschreibung zutrifft? Wem ist eventuell ein verdächtiges Fahrzeug dort aufgefallen? Hinweise an die Polizei unter ☏ 02162 3770.