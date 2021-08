Schnitzeljagd in Viersen : „Scavenger Hunt“ durch die Stadt

Schnitzeljagd in Viersen

In Teams mit zwei bis fünf Mitgliedern lösen die Teilnehmer Aufgaben in der Viersener Innenstadt und der Südstadt. Foto: Stadt Foto: Stadt Viersen

Viersen Die Schnitzeljagd startet am Samstag, 28. August. Die Teilnehmer können bei der Tour durch die Innenstadt und Südstadt etwas gewinnen.

Welche Aufgaben genau die Teilnehmer der „Scavenger Hunt“ in Viersen lösen können, ist noch geheim: Erst zum Start am Samstag, 28. August, veröffentlicht die Hochschule Niederrhein als Veranstalter die Liste. „Ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd, müsst ihr überall im Stadtgebiet von Viersen Aufgaben unterschiedlichster Art lösen: Ihr müsst Fotos und Videos machen, Rätsel lösen, neue Orte entdecken und gute Taten vollbringen“, kündigt die Hochschule an. Zu gewinnen gibt es Stadt-Gutscheine im Gesamtwert von 1500 Euro.