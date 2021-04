Große Nachfrage : Corona-Schnelltests in Bracht an drei Tagen ab 6.30 Uhr

Brüggen Wegen der großen Nachfrage nach Corona-Schnelltests werden ab Montag, 19. April, im Drive-In-Testzentrum in Brüggen-Bracht die Öffnungszeiten erweitert.

In der ersten Woche hatten die Mitarbeiter des neuen Drive-In-Corona-Testzentrums am Weizer Platz in Brüggen-Bracht viel zu tun: am Sonntag gab es bis 15.16 Uhr 150 Schnelltests, am Samstag wurden 306, am Freitag 394, am Donnerstag 203, am Mittwoch 179, am Dienstag 173 und am Montag fünf.