Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal Biene Majas Abenteuer in Waldniel

In der voll besetzten Waldnieler Achim-Besgen-Halle hat das Laientheater Pur-Pur unter der Leitung von Christiane Samuel an zwei Tagen das Stück „Die Biene Maja – Abenteuer im Schlosspark“ gezeigt. Dabei schlüpfen die neun Mitglieder der Theatergruppe teils gleich in mehrere Rollen.