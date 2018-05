Brüggen : Schluss mit Anwohner-Parken am Supermarkt

Brüggen Anwohner der Straßen Op de Haag und Heinrich-Dohmen-Weg in Bracht werden ab heute nicht mehr über Nacht auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkts an der Kaldenkirchener Straße parken können. Die Gemeinde hatte mit dem Inhaber des Markts die Vereinbarung getroffen, dass für die Anwohner während der Baumaßnahme an der Straße Op de Haag 26 Stellplätze auf dem Supermarkt-Parkplatz zur Verfügung stehen.

Wie die Gemeindeverwaltung jetzt den Anwohnern mitteilte, gilt dies ab heute, 16. Mai, nicht mehr: "Leider wurden die Regelungen trotz Hinweis nicht beachtet, sodass bis zu 70 Parkplätze dauerhaft belegt waren", teilte die Verwaltung den Anwohnern mit. Ab heute werde deshalb der Parkplatz außerhalb der Öffnungszeiten des Rewe-Marktes wieder verschlossen, ein Parken für die Anlieger der Straße Op de Haag sei nicht mehr möglich. "Wir haben versucht, die Anwohner zu entlasten", sagt Bauamtsleiter Dieter Dresen, "aber mit bestimmten Spielregeln". An die hätten sich nicht alle gehalten, deshalb habe man nun die Notbremse ziehen müssen.

Die Bauarbeiten an der Straße Op de Haag sollen Ende Juli abgeschlossen sein. "Wir liegen ganz gut im Zeitplan", berichtet Bastian Friedrichs vom Bauamt. Ende Februar begannen die Arbeiten. Der erste Teil der Fahrbahn erhält eine neue Asphaltdecke, der zweite Teil wird als Mischverkehrsfläche angelegt. Auch wird der Mischwasserkanal in der Straße neu verlegt.

(biro)