Trauer in Viersen : Schautermann-Schlagzeuger: Trauer um Ron Schlüter

Trauer in Viersen

Viersen Es soll ein Gedenkkonzert geben, ein Termin dafür steht aber noch nicht fest.

Der Viersener Schlüter war vor rund 40 Jahren zu der Gruppe gestoßen, die 1966 in Dülken als „Fooltown Jazzband“ gegründet wurde – die Narrenmühle stand nicht weit. Über „Mannis Mittwochsband“ kam es zu „Schautermann Tillies“, als sich der Duke-Ellington-Song „Shout ’em Aunt Tillie“ als Erkennungsmelodie der Band durchgesetzt hatte. Für die Verballhornung fand sich auch noch eine deutsche Erklärung: Ein Schauter ist ein „Schlitzohr“ oder „Schalk“. Am Niederrhein und in den Niederlanden hat die Band begeisterte Fans. Bekannt ist vor allem der Weihnachtsjazz „Nun jazzet und seid froh“.